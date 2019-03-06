Ростовский суд оставил в силе приговор сопредседателю "Другой России" Аверину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 марта. /ТАСС/. Ростовский областной суд отклонил апелляцию защиты на приговор сопредседателю незарегистрированной политической партии "Другая Россия" Александру Аверину, обвиняемому в контрабанде оружия, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе суда.

В начале декабря прошлого года Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области признал сопредседателя "Другой России" Аверина виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Покушение на контрабанду огнестрельного оружия и боеприпасов") и приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговором остались недовольны как адвокаты подсудимого, так и гособвинение, которое требовало для Аверина 4 года лишения свободы. "Определением судебной коллегии по уголовным делам приговор Матвеево-Курганского районного суда оставлен без изменения, доводы апелляционных жалоб и апелляционного представления - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Аверин принимал участие в заседании по видео-конференц-связи из СИЗО.

Он был задержан 7 апреля 2018 года на КПП "Матвеев-Курган" в Ростовской области. При переходе через российско-украинскую границу у него обнаружили пистолет Макарова.