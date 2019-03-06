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Директора средней школы в Чувашии подозревают в присвоении премий подчиненных

По версии следствия, в 2013-2018 годах он издавал приказы о начислении завышенных премий своим подчиненным, после чего требовал передавать ему часть средств, которые тратил на свои нужды

ТАСС, 6 марта. Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило шесть уголовных дел против директора средней школы номер 1 в городе Канаше на территории Чувашии, который подозревается в присвоении премий своих сотрудников на сумму свыше 390 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду ведомством.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено шесть уголовных дел в отношении директора средней общеобразовательной школы номер 1 города Канаша. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, совершенное с использованием служебного положения")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в 2013-2018 годах в городе Канаше директор издавал приказы о начислении премий в завышенных размерах своим подчиненным. После этого он требовал передавать ему часть средств, которые тратил на свои нужды. В целом руководитель таким образом присвоил более 390 тыс. рублей.

Уголовные дела соединены в одно производство, устанавливаются все обстоятельства. Будут приняты меры по возмещению причиненного ущерба.

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