Директора средней школы в Чувашии подозревают в присвоении премий подчиненных

ТАСС, 6 марта. Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило шесть уголовных дел против директора средней школы номер 1 в городе Канаше на территории Чувашии, который подозревается в присвоении премий своих сотрудников на сумму свыше 390 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду ведомством.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено шесть уголовных дел в отношении директора средней общеобразовательной школы номер 1 города Канаша. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, совершенное с использованием служебного положения")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в 2013-2018 годах в городе Канаше директор издавал приказы о начислении премий в завышенных размерах своим подчиненным. После этого он требовал передавать ему часть средств, которые тратил на свои нужды. В целом руководитель таким образом присвоил более 390 тыс. рублей.

Уголовные дела соединены в одно производство, устанавливаются все обстоятельства. Будут приняты меры по возмещению причиненного ущерба.