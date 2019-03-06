Женщина умерла в бурятской колонии после свидания с заключенным

УЛАН-УДЭ, 6 марта. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку после смерти женщины на территории исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Бурятия. Об этом сообщается в среду на сайте республиканского следственного управления СК.

"5 марта 2019 года утром в комнате для длительных свиданий исправительной колонии обнаружено тело 31-летней женщины, которая приехала туда на свидание с заключенным. По данному факту проводится доследственная проверка", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, один из заключенных, отбывающих наказание в исправительной колонии, решил воспользоваться своим правом на длительное свидание со своей сожительницей, его заявление было удовлетворено. "4 марта к нему в колонию приехала сожительница, свидание должно было длиться трое суток. Мужчину и женщину перевели в специальное здание и разместили в отдельной комнате. Они легли спать только под утро, после чего у женщины начались судороги. Заключенный позвал дежурного, который немедленно послал за врачом, но до его прихода женщина скончалась", - отмечается в сообщении.

По данным следственных органов, на теле покойной повреждений не обнаружено. "Не исключено, что она страдала заболеванием, и ее состояние усугубилось из-за переживаний, связанных со свиданием. В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия", - отметили в следственном управлении.