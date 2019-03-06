Бывшего участкового из Петербурга осудили на пожизненный срок за убийства шести человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд в среду огласил приговор бывшему участковому полицейскому из Колпино Сергею Крохину по делу об убийствах шести человек. Как сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга, он приговорен к пожизненному лишению свободы.

"Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Сергея Крохина. Суд назначил наказание Крохину в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - сказано в сообщении.

Как установлено следствием, бывший участковый 39-го отдела полиции ОМВД России по Колпинскому району Петербурга Сергей Крохин, арестованный в 2016 году, руководил группой преступников, которые в 2011-2015 годах совершили убийства людей, чтобы завладеть их квартирами. Следствием установлено, что майор в отставке Крохин организовал убийство четырех человек, а еще двоих задушил собственноручно. Вторым фигурантом дела стал ранее судимый житель Петербурга Сергей Никитин, которому суд 6 марта назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии особого режима.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщал ТАСС, что Крохин сознался в убийстве еще трех человек, расследование смерти которых пока не окончено.