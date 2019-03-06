Источник: жителя Дагестана задержали за угрозы организаторам концертов в Instagram

МАХАЧКАЛА, 6 марта. /ТАСС/. Ведущий страницу "Имамат Дагестана" в Instagram Ахмед Исрапилов задержан в Дагестане в рамках уголовного дела о публичных призывах к экстремизму, связанного, в частности, с угрозами организаторам концертов. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Он (Исрапилов - прим. ТАСС) задержан, находится в ИВС города Махачкала. В рамках уголовного дела идут оперативно-следственные мероприятия и по другим активным участникам этого интернет-сообщества", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждение уголовного дела связано с систематическими публикациями на этой странице угроз в отношении организаторов и участников концертов, фестивалей, спектаклей, планируемых и проводимых в республике. "Эта группа привлекла внимание силовиков еще до отмены из-за угроз концерта Егора Крида в Махачкале. Поэтапно проводилась работа по установлению администратора и наиболее активных участников группы", - пояснил источник.

В Центре по противодействию экстремизма МВД Дагестана ТАСС подтвердили задержание Исрапилова, но не уточнили, связано ли оно с угрозами в адрес организаторов культурных мероприятий.

"Сотрудники МВД во взаимодействии с УФСБ по Республике Дагестан задержали Исрапилова после получения двух лингвистических экспертиз, указывающих на наличие в призывах Исрапилова экстремистского характера", - сказали в ведомстве.