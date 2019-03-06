СК предъявил обвинение женщине, задержанной в Москве за продажу новорожденной дочери

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение Барнохон Расулжан Кызы, задержанной в Москве по подозрению в продаже своей новорожденной дочери за 1 млн рублей. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Преображенского суда Москвы Александра Савельева, следствие просит арестовать обвиняемую.

"В Преображенский районный суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Барнохон Расулжан Кызы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии")", - сказала представитель суда, уточнив, что судебное заседание состоится в ближайшее время.

23-летняя женщина была задержана благодаря совместной работе сотрудников ГСУ СК России по Москве и ГУ МВД России по Москве. По данным следствия, объявление о продаже женщина разместила в социальной сети. 5 марта в квартире на востоке Москвы она получила деньги и передала ребенка покупательнице. Жизни ребенка ничего не угрожает.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, она полностью признала свою вину.