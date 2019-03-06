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Суд на Кубани признал виновными двух граждан США в нарушении пограничного режима

Ими оказались последователи религиозной организации мормонов

КРАСНОДАР, 6 марта. /ТАСС/. Приморский районный суд в Новороссийске вынес решение в отношении двух граждан США, которых признали виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории РФ, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь суда.

Накануне в иностранных СМИ сообщили о задержании двух граждан США в Новороссийске. Представитель Церкви Иисуса Христа Святых Эрик Хоккинс сказал в эфире одного из американских телеканалов, что задержанными являются последователи религиозной организации мормонов.

"Суд вынес постановление в отношении двух граждан США о назначении наказания по статье 18.8. КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации"), - сказала пресс-секретарь суда.

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