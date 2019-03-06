Родители заболевших дизентерией детей просят суд Москвы взыскать с ответчиков 16 млн руб.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы 25 марта начнет слушания по иску о причинении вреда здоровью и компенсации морального вреда на 16 млн рублей от родителей детей, заболевших дизентерией в детсадах и школах столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ответчиками по иску заявлены департамент здравоохранения города Москвы, ряд московских школ, ООО "Комбинат питания "Конкорд", департамент образования и науки города Москвы. Истцы просят взыскать компенсацию за причинение вреда здоровья в результате заражения детей острыми кишечными инфекциями, а также компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей каждому из истцов солидарно с каждого из ответчиков. Истцами заявлены 32 человека", - сказала пресс-секретарь.

Большая часть заявленных в иске школ совпадает с учреждениями, в которых Роспотребнадзор в декабре 2018 года зафиксировал очаги кишечных инфекций, в том числе дизентерии. Всего заболели тогда 127 взрослых и детей, из них 57 заразились дизентерией. Работу групп, где были очаги инфекции, приостанавливали.

По версии управления Роспотребнадзора, дети заразились кишечной инфекцией от творога, который выпускался в Липецкой области. Согласно решению суда, творожная линия предприятия была остановлена.

Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека просил главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять под контроль расследование случаев дизентерии в образовательных учреждениях Москвы. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с возникновением вспышки дизентерии была купирована достаточно оперативно, нет необходимости брать расследование этого дела под особый контроль СК.