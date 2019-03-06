ВС РФ разрешил привлечь к ответственности краснодарского экс-судью Крикорова по делу о ДТП

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Верховный суд России в среду разрешил привлечь к ответственности бывшего судью Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова по делу о ДТП - наезде на 18-летнюю спортсменку на пешеходном переходе, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить представление генерального прокурора Чайки о привлечении бывшего судьи Крикорова к административной ответственности по статьям 12.24 КоАП РФ ("Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего") и 12.27 КоАП РФ ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно- транспортным происшествием")", - огласила решение судья.

Административные дела в отношении Крикорова будут рассмотрены по подсудности.

В своем представлении генеральный прокурор отмечал, что дело бывшего судьи требует детального рассмотрения.

Представитель Крикорова в суде возражал против привлечения его к ответственности. По версии юриста, Крикоров не пытался скрыться с места происшествия, предлагал компенсацию и помощь потерпевшей. "Потерпевшая была готова принять помощь, но как только она узнала о статусе судьи Крикорова, отказалась от нее и совместно со своими родственниками и друзьями стала оказывать психологическое давление, как мы считаем, с целью получения завышенной компенсации в 3 млн рублей", - заявил представитель Крикорова.

Решение Верховного суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

ДТП в Краснодаре

Как сообщалось ранее, судья Арсен Крикоров, управляя автомобилем, по предварительным данным, в нетрезвом виде, совершил в декабре 2018 года ДТП в Краснодаре. После ДТП судья попытался скрыться, но был задержан очевидцами. Пострадала 18-летняя девушка, член сборной Краснодарского края по тхэквондо, переходившая дорогу по пешеходному переходу. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, здоровью девушки причинен вред средней степени тяжести.

Прокуратура Краснодарского края выявила в действиях судьи признаки правонарушений, предусмотренных статьями 12.24 и 12.27 КоАП РФ. Председатель Краснодарского гарнизонного военного суда ранее сообщал, что в отношении Крикорова будет проведена служебная проверка. Позже Крикоров подал заявление в Высшую квалификационную коллегию судей РФ о прекращении своих полномочий.

Мать пострадавшей в ДТП спортсменки сообщала, что они не рассматривают вопрос о мирном соглашении сторон: девушка планирует обращаться в суд, предварительно заявленная сумма компенсации ущерба составляет около 3 млн рублей. По словам матери, ущерб их семье судья не возместил.