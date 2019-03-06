Все российские моряки судна Streamline подали заявления о репатриации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 марта. /ТАСС/. Все члены российского экипажа арестованного в Турции судна Streamline подали заявления о возвращении на родину, сообщил в среду ТАСС консул генконсульства РФ в Стамбуле Алексей Саков.

Судно, вышедшее из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт, было арестовано в июне 2018 года. На борту находятся восемь россиян, которые не получают зарплату с начала июня. Судовладелец - турецкая компания Аkса Shipping - задолжала экипажу более $120 тыс. Чтобы добиваться выплат в судебном порядке, моряки наняли адвоката, который сейчас занимается подготовкой документов для оформления доверенности на каждого члена экипажа.

"Моряки, включая капитана, подали рапорты руководителю турецкой компании, которая является и предполагается собственником судна, о репатриации. Пока ответа от судовладельца нет. Мы готовы обеспечить репатриацию в соответствии с законодательством в случае отказа владельца репатриировать", - сказал Саков.

Судно Streamline под флагом Коморских островов, по утверждению его бывшего владельца (Seemann Investitionen Ltd), было продано турецкой компании Аkса Shipping corporation. Оно прибыло на ремонт в Турцию, и поставлено на якорную стоянку порта Стамбул 11 июня 2018 года. Стамбульский суд 17 июня наложил на него арест, рассмотрение вопроса о возможном снятии ареста назначено на 2 апреля.