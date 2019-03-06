Университет Эссекса эвакуировали из-за подозрительной посылки

ЛОНДОН, 6 марта. /ТАСС/. Британская полиция в среду эвакуировала людей с территории кампуса Университета Эссекса в городе Колчестер после обнаружения подозрительной посылки. Об этом говорится в сообщении полиции английского графства в Twitter.

"Сегодня нам поступил звонок о неопознанной посылке. В качестве меры предосторожности мы установили оцепление в 100 метрах от зданий и эвакуировали людей из нескольких корпусов университета, а также близлежащих строений. Мы ожидаем прибытия команды взрывотехников министерства обороны", - говорится в сообщении.

В среду люди также были эвакуированы из нескольких зданий Университета Глазго, где при сортировке почты нашли подозрительную посылку. В настоящий момент на месте продолжает работать полиция Шотландии. Кроме того, в среду из банковского отделения в Эдинбурге поступило сообщение о странном почтовом пакете, но полиция установила, что он не представляет угрозы.

Пока не ясно, связаны ли эти происшествия с серией инцидентов, произошедших в Лондоне 5 марта. Утром во вторник конверты формата А4 с самодельными взрывными устройствами внутри были обнаружены на территории лондонских аэропортов Хитроу и Сити, а также на столичном вокзале Ватерлоо. Несмотря на то, что одно из устройств сработало, воспламенив конверт, никто не пострадал. В настоящий момент британские правоохранительные органы ведут расследование совместно с полицией Ирландии, откуда, предположительно, были отправлены конверты.