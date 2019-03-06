Москалькова не исключает провокаций в отношении Вышинского в киевском СИЗО

ЖЕНЕВА, 6 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обеспокоена безопасностью журналиста Кирилла Вышинского в СИЗО в Киеве, она также не исключает провокаций со стороны правых националистов.

"9 марта начинается его этапирование в Киев, предположительно в Лукьяновское СИЗО. Очень важно, чтобы ему была обеспечена там безопасность. Там содержатся правые националисты, возможны провокации", - сказала Москалькова в среду журналистам.

Она заявила, что будет обращаться к уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой и к руководству пенитенциарной службы Украины, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровья Вышинского.

Омбудсмен также добавила, что намерена поехать в Киев на суд по делу журналиста, если позволит рабочий график.

"Если мой график позволит я поеду в Киев. <…> Но, не будем загадывать", - сказала она в среду журналистам.

Москалькова отметила, что Денисова к этому вопросу "относится доброжелательно". "Она сказала, что мое желание присутствовать понятно", - уточнила Москалькова.

Служба безопасности Украины 15 мая 2018 года задержала главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, ему было предъявлено обвинение в государственной измене, а позже - в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, после чего эта мера пресечения несколько раз продлевалась. В настоящее время журналист содержится в СИЗО Херсона, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Вышинский уже ознакомился с материалами дела в отношении него, они были переданы в суд. О дате заседания пока не известно.