СК проводит проверку из-за пищевого отравления детей в детсаду Дагестана

МАХАЧКАЛА, 6 марта. /ТАСС/. Следователи СУ СК РФ по Дагестану проводит проверку по факту пищевого отравления детей в детском саду в селе Советском Магарамкентского района. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба республиканского СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Дагестану проводится доследственная проверка по факту пищевого отравления воспитанников детского сада в селе Советское Магарамкентского района Республики Дагестан", - говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным установлено, что 6 марта 14 детей после приема пищи в детском саду почувствовали недомогание. Всем им предварительно была диагностирована пищевая токсикоинфекция, возраст госпитализированных детей составляет от двух до четырех лет.

"В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных и проверочных мероприятий в отношении должностных лиц, ответственных за осуществление текущего контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием в столовой детского сада, в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности. О результатах доследственной проверки и принятом процессуальном решении общественность будет информирована", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана, в Магарамкентский район выехал первый замминистра здравоохранения республики Фейзулах Габибуллаев, главный эпидемиолог минздрава Дагестана и инфекционист Республиканского центра инфекционных болезней.

Ранее глава района Фарид Ахмедов сообщал ТАСС, что власти Магарамкентского района проверят все дошкольные образовательные учреждения после отравления 14 воспитанников детского сада в Советском.