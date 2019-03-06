Суд продлил на три месяца меру пресечения отцу полковника Захарченко по делу о растрате

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы продлил до 14 июня меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Виктора Захарченко, отца скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко, в рамках уголовного дела о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" (МИА). Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство гособвинителя и продлить меру пресечения в виде домашнего ареста Захарченко до 14 июня", - сказала судья Оксана Горюнова. Кроме того, суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до той же даты другому фигуранту по делу, бывшему председателю правления МИА Владимиру Корьевкину.

Уголовное дело о растрате средств МИА было возбуждено в отношении Виктора Захарченко, Владимира Корьевкина, а также бывшего председателя правления МИА Сергея Гриба, который заочно арестован и находится в международном розыске (дело в отношении него выделено в отдельное производство). Захарченко и Корьевкину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 ("Растрата в особо крупном размере"), ч. 5 ст. 33 и ст. 160 ("Пособничество в растрате") УК РФ.

Как считает следствие, Корьевкин взял на должность своего советника Виктора Захарченко, у которого не было соответствующего образования и опыта, с июля 2014 года по апрель 2015 года незаконно выплачивал ему ежемесячную зарплату в размере около 150 тыс. рублей, чем причинил банку ущерб на сумму 1,5 млн рублей. После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил выплачивать Захарченко зарплату за фиктивную работу. Таким образом, считает следствие, Захарченко причинил банку ущерб на общую сумму 4 млн рублей. Своей вины он не признает, но при этом возместил вменяемый следствием ущерб в полном объеме.

В рамках этого уголовного дела банк "Московское ипотечное агентство", который является потерпевшей стороной, подал к Захарченко гражданский иск на сумму 12,5 млн рублей. Захарченко и Корьевкин находились под арестом, позднее мера пресечения им была изменена на домашний арест.

Сын Захаренко - полковник МВД Дмитрий Захарченко - обвиняется в преступлениях коррупционной направленности, у него при обыске были изъяты около 8 млрд рублей. Следственные действия по ряду предъявленных ему обвинений уже завершены и поступили в суд для рассмотрения по существу.