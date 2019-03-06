СК подтвердил предъявление обвинения Раулю Арашукову в хищении газа на 31 млрд рублей

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Следственный комитет подтвердил, что отцу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, советнику главы "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 31 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"В рамках уголовного дела о хищении природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в ряд субъектов Северо-Кавказского федерального округа, Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение советнику генерального директора ОАО "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Мошенничество", "Создание преступного сообщества")", - сообщила Петренко.

По данным следствия, в период после октября 2002 года Арашуков создал организованную группу и вовлек в нее своих родственников и знакомых, а также разработал план хищений природного газа ПАО "Газпром", поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и КЧР. Используя свое влияние и служебное положение, он способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности на предприятиях газовой отрасли. По данным СК, Рауль Арашуков обеспечивал заключение договоров на поставку газа в большем объеме, чем требовалось для всех категорий потребителей, а другие соучастники подыскивали потребителей природного газа, предлагали или вынуждали их приобретать природный газ в обход либо с изменением показаний приборов учета, а также обеспечивали транспортировку газа.

"Для того, чтобы обезопасить незаконную деятельность, обвиняемый вовлек в преступное сообщество своего сына Рауфа Арашукова. Устанавливая необходимые контакты с должностными лицами государственных, правоохранительных органов, он оказывал влияние на их деятельность, а также препятствовал назначению на определенные должности тех, кто мог пресечь деятельность преступной организации", - сообщила Петренко, уточнив, что в результате их преступлений ПАО "Газпром" причинен ущерб на сумму не более 31 млрд рублей.

Ранее источник ТАСС в следственных органах сообщил, что Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества (ОПС).