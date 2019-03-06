В Саратове сотрудники полиции начали проверку из-за стрельбы школьника на уроке

САРАТОВ, 6 марта. /ТАСС/. Полиция начала проверку инцидента со школьником, который выстрелил в одноклассника из пневматического оружия во время урока в одной из школ Саратова. Об этом в среду рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона.

"Инцидент со стрельбой произошел в одной из школ Саратова, по данному факту проводится проверка, есть пострадавший ученик, который обращался за помощью в медучреждение", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительной информации, инцидент произошел 4 марта во время урока ОБЖ. Выстрел был произведен из пневматического оружия. Все обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.