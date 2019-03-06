Работа аэропорта Триполи была нарушена из-за появившихся в небе беспилотников

ТАСС, 6 марта. Работа единственного действующего в столице Ливии международного аэропорта Митига была временно приостановлена в среду из-за появившихся в небе над ним беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом сообщает новостной портал Al-Marsad со ссылкой на заявление администрации аэропорта.

По ее данным, к настоящему моменту аэропорт возобновил прием и отправку рейсов после того, как на несколько часов вынужденно закрыл воздушное пространство вслед за вторжением в него неизвестных беспилотников. В администрации указали, что решение о прекращении работы было принято на основании директив Управления гражданской авиации. Причем, как указывается, из-за аналогичного инцидента гавань закрывалась и во вторник.

В самом управлении подтвердили, что неизвестные БЛА вторгались в воздушное пространство над аэропортом и его окрестностями два дня подряд. Там также отметили, что инструкции о приостановке полетов были выданы из-за опасений возникновения ситуации, при которой "могла произойти катастрофа".

Митига - военный аэродром, который давно принимает внутренние и международные рейсы, поскольку главный аэропорт Триполи серьезно пострадал во время столкновений, вспыхнувших в июле 2014 года между вооруженными формированиями "Зинтанской бригады", лояльной командующему Ливийской национальной армии фельдмаршалу Халифе Хафтару, и происламистским альянсом "Рассвет Ливии". Тогда в боях практически полностью была уничтожена инфраструктура этого транспортного узла - 90% самолетов повреждены или сожжены, разрушена контрольно-диспетчерская вышка, взлетно- посадочная полоса требует капитального ремонта. Сейчас он находится на реконструкции.