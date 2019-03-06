В Солт-Лейк-Сити полиция обнаружила подозрительный предмет

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов американского Солт-Лейк-Сити (штат Юта) в среду обнаружили на улице в центральном районе подозрительный предмет и провели эвакуацию в соседних домах. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель полиции города Джесс Переа, его выступление транслировали в эфире местных телеканалов.

Он не уточнил, о каком именно предмете идет речь и почему власти сочли его подозрительным. В городе проходит в настоящее время деловая конференция, на которой запланировано выступление экс-президента США Барака Обамы, а также ряда других известных людей. Информации о наличии какой-либо связи между данной конференцией и обнаружением указанного предмета пока не поступало.