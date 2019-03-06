Суд приговорил первого фигуранта дела "Нового величия" к условному сроку

Об этом ТАСС сообщила адвокат Светлана Сидоркина, представляющая интересы другого фигуранта дела Руслана Костыленкова.

"Сергиево-Посадский городской суд Московской области вчера признал Рустамова виновным и назначил ему один год и шесть месяцев условно", - сказала защитник, уточнив, что его дело слушалось в особом порядке, так как он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение.

Рустамов признан виновным в пособничестве участию в деятельности экстремистского сообщества (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

Дело об экстремизме

По делу "Нового величия" проходят десять человек: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков (находятся в следственном изоляторе), Анна Павликова, 19-летняя Мария Дубовик (районный суд перевел их из СИЗО под домашний арест), Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Павел Ребровский (содержатся под домашним арестом).

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"), все фигуранты были помещены под стражу и под домашний арест в марте 2018 года. Им грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России путем государственного переворота.