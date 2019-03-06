Число отравившихся детей в детском саду Дагестана выросло до 21

МАХАЧКАЛА, 6 марта. /ТАСС/. Число отравившихся воспитанников детского сада в селе Советское Магарамкентского района выросло до 21, сообщила в среду ТАСС представитель пресс-службы vинистерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.

"До 21 человека выросло количество отравившихся детей [в селе Советское]", - сказала Муртазалиева.

Ранее сообщалось, что в среду 14 детей после приема пищи в детском саду почувствовали недомогание. Всем им предварительно была диагностирована пищевая токсикоинфекция, возраст госпитализированных детей составляет от двух до четырех лет.

Следователи СУ СК РФ по Дагестану проводят проверку по данному факту. В Магарамкентский район выехали первый замминистра здравоохранения республики Фейзулах Габибуллаев, главный эпидемиолог минздрава Дагестана и инфекционист Республиканского центра инфекционных болезней.