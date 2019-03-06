СМИ: прокуратура Испании просит четыре года тюрьмы для экс-главы МВФ Родриго Рато

МАДРИД, 6 марта. /ТАСС/. Испанская прокуратура просит приговорить бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато к четырем годам тюрьмы по подозрению в коррупции. Об этом сообщило в среду агентство Europa Press.

По его информации, речь идет о деле, связанном с возможным получением комиссионных в обмен на контракты на рекламу банка Bankia, председателем которого Рато являлся с 2010 по 2012 год. Прокуратура также просит для него штраф в размере €2,5 млн. Аналогичную санкцию и три года тюрьмы ведомство требует для бывшего государственного секретаря по торговле Хосе Мануэля Фернандеса Нориэльи.

Родриго Рато занимал посты вице-премьера Испании (1996-2004), директора-распорядителя МВФ (2004-2007) и президента Bankia (2010-2012).

Ранее он был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о финансовом мошенничестве. Процесс, по которому проходили более 60 человек, был связан с использованием "черных карт" банка Caja Madrid, на которых хранились средства, скрываемые от налоговых служб королевства. Согласно версии обвинения, с помощью этих карт в период с 2003 по 2012 год подозреваемые потратили свыше €12 млн на личные нужды.

Кроме того, в конце прошлого года стартовал другой судебный процесс, связанный с неправомерными действиях при выходе на биржу Bankia. Рато также проходит по данному делу в качестве обвиняемого. Прокуратура страны просит для него наказание в виде пяти лет лишения свободы.