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В Москве задержаны более 10 участников драки около метро "Рязанский проспект"

Источник в правоохранительных органах сообщил, что конфликт произошел во вторник вечером

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали более 10 участников массовой драки около метро "Рязанский проспект" на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам источника, конфликт произошел во вторник вечером. "Более 10 участников драки задержаны", - сказал собеседник агентства.

Данных о пострадавших в ходе конфликта пока нет. Причина драки и другие обстоятельства устанавливаются.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию.

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