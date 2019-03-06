В Солт-Лейк-Сити власти сообщили, что показавшийся им подозрительным предмет безопасен

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Солт-Лейк-Сити (штат Юта) сообщили, что обнаруженный в среду на улице в центральном районе предмет, который показался властям подозрительным, в действительности не представляет опасности. Об этом сообщается в Twitter полиции города.

Ранее стражи порядка провели эвакуацию в нескольких соседних домах. В городе проходит в настоящее время деловая конференция, на которой запланировано выступление экс- президента США Барака Обамы, а также ряда других известных людей.

По информации местного телеканала KSL, власти посчитали подозрительным лежащий на тротуаре старый патефон. По всей вероятности, кто-то забыл его на улице.