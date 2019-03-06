В уничтоженной посылке в Университете Глазго было взрывное устройство

ТАСС, 7 марта. Скотленд-Ярд сообщил, что в уничтоженной посылке в Университете Глазго находилось взрывное устройство, и считает, что отправка этой посылки связана с серией инцидентов, произошедших в Лондоне 5 марта. Соответствующее заявление размещено в среду на официальном сайте полиции.

"Сотрудники контртеррористического командования, которые проводят расследование в связи с обнаружением трех небольших самодельных взрывных устройств, полученных в Лондоне вчера (5 марта), связывают эти случаи с обнаружением в Университете Глазго сегодня (6 марта) похожего устройства", - отмечается в сообщении.