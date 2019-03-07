Россиянку Осипову в США признали виновной в похищении собственных детей и вымогательстве

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Россиянка Богдана Осипова (Мобли) признана виновной по трем из пяти предъявляемых ей пунктов обвинения, один из которых - похищение собственных детей и вывоз их за пределы США, а два других имеют отношение к статье вымогательство. Такое решение единодушно приняли присяжные в ходе судебного заседания, состоявшегося в среду в городе Уичито (штат Канзас). Об этом корреспонденту ТАСС сообщила одна из инициаторов общественной группы поддержки обвиняемой, профессор Университета имени Вашингтона города Сент-Луис (штат Миссури) Татьяна Якушева, присутствовавшая на заседании.

"Богдана признана виновной в похищении детей и по двум пунктам, связанным со статьей вымогательство. По двум другим пунктам о вымогательстве она была оправдана, - сказала Якушева. - Решение о виновности подтвердил каждый из 12 присяжных, принимавших участие в заседании". Федеральный окружной судья Эрик Мелгрен вынесет окончательный приговор и огласит наказание в течение ближайших двух месяцев.

Якушева особо подчеркнула, что в ходе судебного заседания, которое продолжалось два дня, были опрошены лишь два свидетеля, и оба - со стороны обвинения. Причем один из свидетелей - бывший супруг Осиповой, отец двух их совместных детей, бывший военнослужащий ВВС США Браен Мобли, прибывший в зал заседания со своей новой супругой. Богдана от заключительного слова отказалась. "Воспользовавшись предоставленным законом правом, она приняла решение не выступать с заключительным словом", - отметила Татьяна Якушева.

Группу поддержки Осиповой особенно удивил тот факт, что среди 12 присяжных, принимавших решение о судьбе многодетной матери, было девять мужчин и лишь три женщины. "Всего на заседание пришли 14 присяжных - девять мужчин и пять женщин, но так как в принятии решения, по закону, участвуют 12 человек, именно двух женщин-присяжных попросили покинуть зал заседания. Это - явная дискриминация, неравноправный, несправедливый состав жюри, учитывая, что дело касается именно конфликта мужа и жены, спора мужчины и женщины", - считает Татьяна Якушева.

О деле

У 38-летней Богданы Осиповой, имеющей гражданства России и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе две младших дочери от брака с гражданином США Браеном Мобли. Власти США обвиняют Осипову в том, что, будучи беременной, в 2014 году она вывезла с американской территории в Россию их старшую дочь без согласования с супругом. Младшая девочка родилась в том же году уже на территории РФ, после чего супруги развелись, а суд США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, тогда как по решению российского суда место жительства девочек определено в России.

Россиянка была задержана агентами ФБР в городе Уичито (штат Канзас) 28 сентября 2017 года, куда она приехала, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня женщину задержали сотрудники ФБР в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела. В ходе слушаний в суде Канзаса Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешения на вывоз их за границу не дал.

Возможное наказание за похищение собственных детей, согласно американскому законодательству, составляет три года, тогда как каждый пункт по статье вымогательство составляет максимально 20 лет.