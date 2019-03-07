Четыре порожних вагона сошли с рельсов в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 7 марта. /ТАСС/. Четыре порожних вагона сошли с рельсов в четверг в Новосибирской области. Пострадавших в результате инцидента нет, движение поездов не нарушено, говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги.

"В четверг, 7 марта 2019 года, в 05:36 местного времени (01:36 мск) на станции Карасук-1 Омского региона Западно-Сибирской железной дороги при проведении маневровых работ произошел сход четырех порожних полувагонов без опрокидывания. В результате инцидента никто не пострадал, повреждены пешеходный настил и стрелочный перевод станционного пути. На движение поездов происшествие не влияет", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы на месте схода работает восстановительный поезд станции Карасук. Оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги уже выехала к месту происшествия.