Экс-замглавы Спецстроя Загорулько получил восемь лет колонии

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Щербинский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего первого заместителя директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) Александра Загорулько, признав его виновным в мошенничестве и получении взятки. Об этом ТАСС в четверг сообщили в суде.

"Приговором Загорулько осужден на восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в 10 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

Дело в отношении Загорулько рассматривалось в особом порядке в связи с признанием осужденным своей вины, приговор ему был вынесен 4 марта.

Ранее Мосгорсуд приговорил другого признавшего вину фигуранта дела о хищениях, бывшего заместителя директора Спецстроя Александра Бурякова, к четырем годам и девяти месяцам колонии и штрафу в 600 тыс. рублей.

По версии следствия, Загорулько являлся участником хищения бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов Минобороны. Как уточнили в суде, это военные объекты на острове Итуруп в Сахалинской области, военный городок Кубинка-2, Чернышевские казармы в Москве и военные склады в Тверской области.