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СМИ: при взрыве в штате Джамму и Кашмир пострадали не менее 18 человек

Всех пострадавших доставили в больницу

ТАСС, 7 марта. По меньшей мере 18 человек пострадали в результате взрыва, прогремевшего в четверг на автобусной остановке в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщило агентство ANI.

Ранее приводились данные о восьми пострадавших.

Все раненые уже доставлены в больницу, угрозы их жизни нет. Место происшествия оцеплено сотрудниками сил безопасности.

По предварительным данным следователей, неизвестные бросили гранату к дверям автобуса, когда он подъехал к остановке.

В новость были внесены изменения (10:22 мск) - приводятся подробности и новые данные о числе пострадавших.

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