Полиция в Москве предотвратила заказное убийство экс-замминистра ЖКХ Подмосковья

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московская полиция предотвратила заказное убийство бывшего заместителя министра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Бизнесмен Харитонов пришел в полицию и заявил, что на него готовит покушение безработная москвичка Елена Дудурова. Правоохранители решили провести оперативный эксперимент. Они встретились с этой женщиной в одном из кафе на Раушской набережной под видом киллеров. Им она передала вознаграждение в 50 тыс. рублей за ликвидацию Харитонова", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, после передачи денег Дудурова была задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство). "Сейчас правоохранители выясняют мотивы задержанной", - отметил источник.

Харитонов работал в правительстве Московской области в 2000-е годы. В 2015 году он сам стал фигурантом уголовного дела - его обвинили в причастности к убийству бывшего депутата Липецкого госсовета Михаила Пахомова. Липецкий городской суд в том же году приговорил экс-чиновника к семи годам лишения свободы за это преступление, на свободу он вышел досрочно.