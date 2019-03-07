В Москве задержали мужчину, ранившего ножом сотрудника службы безопасности метро

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве мужчину который нанес ножевые ранения сотруднику службы безопасности метрополитена. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Нападение произошло две недели назад. Мужчина прошел на станцию метро "Кузьминки" без билета, за ним погнались двое сотрудников службы безопасности столичной подземки. В момент погони все трое оказались в вагоне поезда, там одного из преследователей злоумышленник ранил ножом, а второго избил", - напомнил собеседник агентства. По его словам, задержать подозреваемого удалось накануне вечером.

"Он отправился в торговый центр "Город" на Рязанском проспекте за покупками, где его заметили полицейские и задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - заключил источник.