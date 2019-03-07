Экс-директор инвестстройцентра в Коми осужден за халатность при возведении санатория

СЫКТЫВКАР, 7 марта. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему директору регионального инвестстройцентра Вячеславу Петрову, признав его виновным в халатности при строительстве санатория. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении региональной прокуратуры.

"Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего руководителя государственного учреждения Республики Коми "Коми республиканский Инвестстройцентр" Вячеслава Петрова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - указано в сообщении.

Суд установил, что в 2010-2011 годах Петров как руководитель регионального инвестстройцентра заключил госконтракты на строительство санатория "Серегово", не имея положительного заключения госэкспертизы на объект. Контракт на 574 млн рублей был заключен со стройкомпанией "Комижилстрой", которую курировал бизнесмен Валерий Веселов, ныне один ключевых фигурантов уголовного дела в отношении бывшего руководства Республики Коми.

Неправомерные действия руководства инвестстройцентра повлекли возведение санатория с нарушением строительных норм и правил, в связи с чем построенный объект без существенных доработок и корректировки проектной документации не может быть использован по целевому назначению. Ущерб региональному бюджету составит 574 млн рублей.

Суд признал Петрова виновным и назначил ему 11 месяцев исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в доход государства с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе. При этом осужденный освобожден от отбытия наказания из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. Будет ли прокуратура обжаловать данный приговор, в надзорном органе прокомментировать затруднились.

Санаторий "Серегово" - многолетний долгострой, объект возводился с 1980-х годов, строительство часто прерывалось. В 2011 году грязелечебницу решили достроить, в 2015 году его готовность оценивалась в 80%. Затем выяснилось, что санаторий невозможно запустить в эксплуатацию без положительного заключения госэкспертизы. Как заявил нынешний министр строительства и дорожного хозяйства региона Андрей Крикуненко, объект намерены завершить.