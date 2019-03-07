На Украине при получении взятки задержали замглавы Госводагентства

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Украины в момент получения взятки в размере $8 тыс. задержали заместителя главы Государственного агентства водных ресурсов Павла Гвозденко. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Прокурорами Генеральной прокуратуры Украины совместно с прокурорами Специальной антикоррупционной прокуратуры и оперативными сотрудниками Службы безопасности Украины в момент получения взятки задержан с поличным заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины", - написала она на странице в Facebook.

По словам пресс-секретаря, чиновник, используя служебное положение, требовал у представителя коммерческой организации деньги за подписание документа об использовании ресурсов Бучанского водохранилища, которое находится в Киево-Святошинском районе Киевской области. В рамках следствия у задержанного прошли обыски дома и на рабочем месте.

Имя задержанного Сарган не указала. По данным сайта агентства, обязанности заместителя председателя главы ведомства с 2015 года выполняет Павел Гвозденко.