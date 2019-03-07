Пострадавший при возгорании на заводе в Гороховце умер в ожоговом центре

ТАСС, 7 марта. Мужчина, получивший ожоги 80% тела в результате возгорания на заводе по производству стеклотары в Гороховце Владимирской области, умер в ожоговом центре Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде. Об этом в четверг сообщил ТАСС пресс-секретарь ПИМУ Алексей Никонов.

Ранее сообщалось, что четверо из семи пострадавших в результате возгорания на заводе под Владимиром госпитализированы в ожоговый центр в Нижнем Новгороде в тяжелом состоянии. Площадь ожогового поражения у пострадавших составляет от 40% до 80%.

"Сегодня ночью скончался мужчина, у которого были ожоги 80% тела. Остальные пострадавшие находятся в тяжелом состоянии", - отметил собеседник агентства.

Возгорание, в результате которого семь человек получили ожоги, произошло вечером 5 марта в строительной бытовке на территории завода стеклотары "Русджам" в Гороховце Владимирской области. Огонь на площади 4 кв. м потушили до приезда пожарных. По предварительной версии, причиной пожара стало возгорание лакокрасочных материалов, проверку по факту инцидента проводят СК РФ и прокуратура.