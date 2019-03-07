Самолет выкатился за пределы полосы на аэродроме на Чукотке

ТАСС, 7 марта. Самолет DHC-8 при посадке на аэродроме Купол на Чукотке в четверг выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, проводится проверка. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг Дальневосточным следственным управлением на транспорте (СУТ) СК РФ.

"Следственными органами Дальневосточного СУТ СК России проводится процессуальная проверка по факту инцидента с самолетом на Чукотке по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта"). Следствием установлено, что сегодня на аэродроме Купол на Чукотке при заходе на посадку самолет DHC-8 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Во время проверки следователи установят причины произошедшего.

Аэродром Купол находится вблизи одноименного золото-серебряного месторождения, одного из крупнейших на Дальнем Востоке.