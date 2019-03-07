Женщина заказала убийство экс-замминистра ЖКХ Подмосковья из-за долга

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Следователи задержали москвичку, обвиняемую в приготовлении заказного убийства бывшего заместителя министра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова из-за долга перед ним в размере 50 млн рублей.

"По версии следствия, в феврале у женщины возник преступный умысел, направленный на убийство по найму своего знакомого в связи с образованием перед ним долга в размере 50 млн рублей. Для этого она попросила своего приятеля помочь ей найти киллера", - сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что полиция задержала москвичку Елену Дудурову за подготовку покушения на убийство бывшего заместителя министра ЖКХ Московской области Харитонова.

По данным СК, после ее предложения мужчина обратился в правоохранительные органы. Впоследствии обвиняемая познакомилась с предполагаемым исполнителем и договорилась о сумме в 3,5 млн рублей за исполнение убийства. 5 марта предполагаемый киллер сообщил заказчице, что совершил убийство, а в качестве доказательства предоставил инсценированные фотографии с изображением потерпевшего, после чего она была задержана. Заказное убийство было предотвращено благодаря совместным мероприятиям следователей Главного следственного управления СК России по Москве и сотрудников столичной полиции.

В отношении 43-летней москвички возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к убийству по найму"), решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Дмитрий Харитонов работал в правительстве Московской области в 2000-е годы. В 2015 году он сам стал фигурантом уголовного дела - его обвинили в причастности к убийству бывшего депутата Липецкого госсовета Михаила Пахомова. Липецкий городской суд в том же году приговорил экс-чиновника к семи годам лишения свободы за это преступление, на свободу он вышел досрочно.