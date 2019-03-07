В Пакистане более 120 человек задержали из-за возможных связей с экстремистами

ТАСС, 7 марта. По меньшей мере 121 человек задержан в Пакистане по подозрению в связях с экстремистскими группировками. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

"Правоохранительные органы на сегодняшний день поместили под превентивный арест 121 человека", - цитирует агентство заявление министерства.

Кроме того, по данным телеканала JTV, под административный контроль властей провинций перешли 182 медресе (религиозная школа) и 34 светских учебных заведения, пять больниц и более 150 поликлиник.

Ранее власти Пакистана задержали 44 человек, имеющих отношение к экстремистским группировкам, в том числе и из "Джаиш-е-Мухаммад", взявшей на себя ответственность за атаку в индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля, жертвами которой стали более 40 человек. По данным индийского телеканала NDTV, среди задержанных - брат главаря группировки Масуда Азхара - муфтий Абдул Рауф.

Власти Пакистана разработали НПД по борьбе с терроризмом, определяющий новую, более жесткую стратегию правительства на этом направлении, после атаки боевиков на школу в городе Пешаваре в 2014 году. Тогда 16 декабря группа экстремистов атаковала учебное заведение, в результате чего погибли 150 человек, в том числе 134 школьника. План предусматривает регистрацию всех действующих в стране медресе и создание системы более тщательного контроля за ними. Медресе, открытые без специальной лицензии или использующие незаконно захваченные земли, подлежат закрытию.

Кроме того, НПД предусматривает продолжение практики казней террористов, запрет на создание незаконных вооруженных ополчений, борьбу с распространением материалов экстремистского характера в СМИ, недопущение возрождения запрещенных террористических группировок под новыми названиями.

В новость внесены изменения (13:12 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.