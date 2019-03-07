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Экс-главе саратовского ГУ МЧС предъявлено обвинение в превышении полномочий

Он уже полностью признал свою вину. Все обстоятельства дела продолжают устанавливать следователи

САРАТОВ, 7 марта. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение бывшему главе ГУ МЧС по Саратовской области Игорю Качеву по факту превышения полномочий при заключении государственных контрактов, сообщил журналистам в четверг прокурор региона Сергей Филипенко.

"Качеву предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ, то есть по факту превышения должностных полномочий при заключении госконтрактов", - сказал Филипенко, добавив, что Качев уже признал свою вину полностью, все обстоятельства дела продолжают устанавливать следователи.

В ноябре прошлого года в пресс-службе МЧС России сообщили, что начальник управления министерства по Саратовской области Игорь Качев был задержан в рамках мероприятий по пресечению должностных нарушений коррупционного характера, которые проводятся Главным управлением собственной безопасности МЧС России. Также сообщалось о задержании его заместителя Алексея Власова. Позже Волжский районный суд принял решение отстранить Качева от должности.

Игорь Качев с 1991 года работал пожарным в 18-й военизированной пожарной части по охране ОАО "Саратовский авиационный завод", в 2012 году занял должность заместителя начальника Главного управления МЧС по Саратовской области, с сентября 2013 года - начальник регионального ГУ МЧС, награжден медалями "За отвагу на пожаре", "За отличие в ликвидации последствий ЧС", "За разминирование".

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