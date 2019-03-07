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В Хабаровске мальчику зажало голову дверьми автобуса

Пострадавший получил ушибы

ХАБАРОВСК, 7 марта. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД в Хабаровске проводят проверку по факту инцидента с ребенком, которому зажало голову дверьми в пассажирском автобусе. Об этом ТАСС сообщили в отделе пропаганды ГИБДД УМВД по Хабаровску.

"Женщина с детьми выходила из автобуса на остановке, ребенок 2013 года рождения не успел выйти, когда двери начали закрываться и автобус стал отъезжать от остановки. Ребенку зажало голову. Проверяем этот инцидент, ведется административное расследование" - сказал представитель ГИБДД.

Ребенка с места происшествия госпитализировали, однако после отпустили на амбулаторное лечение, он получил ушибы, уточнил собеседник агентства.

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