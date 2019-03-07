Осужденные в Новороссийске двое мормонов из США подали жалобу в краевой суд

КРАСНОДАР, 7 марта. /ТАСС/. Адвокат двух граждан США, осужденных в Новороссийске за нарушение пограничного режима, Сергей Глизнуца подал апелляционную жалобу в Краснодарский краевой суд на решение суда первой инстанции.

Ранее сообщалось, что Приморский районный суд в Новороссийске 2 марта вынес решение в отношении двух граждан США, которых признали виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории РФ. Они находятся в центре временного пребывания иностранных граждан в городе Гулькевичи, где дожидаются депортации.

"В Краснодарский краевой суд подали апелляционную жалобу. Рассматриваться она будет в четверг"- сказал ТАСС адвокат Сергей Глизунца.

Собеседник агентства уточнил, что его подзащитные приговорены Приморским районным судом Новороссийска к административному штрафу и выдворению за пределы РФ. В визе указано, что они находились на территории РФ с религиозной целью, при этом их обвинили в оказании преподавательских услуг. Доказательством того, что они оказывали преподавательские услуги, служат объяснения девочки, которая говорит, что они беседовали с ней на различные темы", - сказал Глизунца.

5 марта в иностранных СМИ сообщили о задержании двух граждан США в Новороссийске. Представитель Церкви Иисуса Христа Святых Эрик Хоккинс сказал в эфире одного из американских телеканалов, что задержанными являются последователи религиозной организации мормонов.