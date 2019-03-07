Бывший вице-губернатор Новгородской области Шалмуев предстанет перед судом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 марта. /ТАСС/. Бывший заместитель главы администрации Новгородской области Арнольд Шалмуев предстанет перед судом по делу о передаче бывшему сенатору от региона взятки на общую сумму 17 млн рублей. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного комитета РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Новгородской области Арнольда Шалмуева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"), - отмечается в сообщении. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу".

Ранее, в 2016 году, Шалмуев уже был осужден на 8 лет и 10 месяцев колонии за хищение бюджетных средств, выделенных на ремонт и содержание дорог.

Как сообщается на сайте областной прокуратуры, в 2011 году Шалмуев договорился с сенатором о передаче взятки в размере 50 млн рублей за содействие в получении полномочий в сфере дорожного строительства Новгородской области. В 2012 году он передал через [водителя сенатора] Вадима Смирнова взятку в размере 17 млн рублей.

В феврале 2018 года приговором Новгородского районного суда Вадим Смирнов осужден за посредничество во взяточничестве на 3 года в колонии общего режима.

Как ранее сообщал ТАСС, экс-сенатор от Новгородской области Дмитрий Кривицкий, которому предназначалась взятка, был заочно арестован в 2017 году. Он находился в международном розыске, в 2018 году был задержан в Италии, но местный суд его освободил. Решается вопрос о его экстрадиции.