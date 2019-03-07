Грузовик сбил пешехода на Измайловском бульваре в Москве

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Грузовой автомобиль "Газель" сбил пешехода на тротуаре на Измайловском бульваре в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"На пересечении 9-й Парковой улицы и Измайловского бульвара грузовой автомобиль по неизвестным пока причинам выехал на тротуар и сбил пешехода", - сказали в Госавтоинспекции, не уточнив тяжесть травм, полученных пострадавшим.

Водитель не стал скрываться с места происшествия. На месте работают инспекторы ДПС, устанавливаются обстоятельства аварии.