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Грузовик сбил пешехода на Измайловском бульваре в Москве

Инспекторы ДПС устанавливают обстоятельства аварии

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Грузовой автомобиль "Газель" сбил пешехода на тротуаре на Измайловском бульваре в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"На пересечении 9-й Парковой улицы и Измайловского бульвара грузовой автомобиль по неизвестным пока причинам выехал на тротуар и сбил пешехода", - сказали в Госавтоинспекции, не уточнив тяжесть травм, полученных пострадавшим.

Водитель не стал скрываться с места происшествия. На месте работают инспекторы ДПС, устанавливаются обстоятельства аварии.

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