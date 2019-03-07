Трое погибли и четверо пострадали в ДТП в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 марта. /ТАСС/. Три человека погибли, еще четыре получили травмы в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями на автодороге в Сальском районе Ростовской области, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сообщается, что авария произошла около 10 часов утра в четверг. По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля LADA Granta превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Kia Spectra.

"В результате ДТП погибли три человека: водитель и пассажир Kia Spectra, девушка-пассажир LADA Granta, а также четыре человека с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе, добавив, что на месте аварии работают полицейские. Несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет.