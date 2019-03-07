Суд арестовал еще одного фигуранта по делу Арашуковых

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы до 6 мая заключил под стражу метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева, подозреваемого по делу о хищении газа и организации преступного сообщества, главными фигурантами которого являются Рауль Арашуков и его сын - сенатор от КЧР Рауф Арашуков.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в г. Ессентуки Кайшева Игоря, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.