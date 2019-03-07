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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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Суд арестовал еще одного фигуранта по делу Арашуковых

Метролог филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игорь Кайшев пробудет под стражей до 6 мая
Здание Басманного суда Москвы Сергей Савостьянов/ТАСС, архив
Описание
Здание Басманного суда Москвы
© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы до 6 мая заключил под стражу метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева, подозреваемого по делу о хищении газа и организации преступного сообщества, главными фигурантами которого являются Рауль Арашуков и его сын - сенатор от КЧР Рауф Арашуков.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в г. Ессентуки Кайшева Игоря, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.

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РоссияДела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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