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Суд в Краснодаре оставил в силе решение о депортации одного из американских мормонов

Ранее двух граждан США признали виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории России

КРАСНОДАР, 7 марта. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Приморского районного суда Новороссийска о выдворении из РФ за нарушение пограничного режима одного из двух ранее задержанных граждан США Бродовского Коле Дэвича, передает корреспондент ТАСС.

"Оставить жалобу без удовлетворения", - сказал судья.

Ранее сообщалось, что Приморский районный суд в Новороссийске 2 марта вынес решение в отношении двух граждан США, которых признали виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории РФ. Они находятся в центре временного пребывания иностранных граждан в городе Гулькевичи и дожидаются, когда их депортируют.

5 марта в иностранных СМИ сообщили о задержании двух граждан США в Новороссийске. Представитель Церкви Иисуса Христа Святых Эрик Хоккинс сказал в эфире одного из американских телеканалов, что задержанными являются последователи религиозной организации мормонов.

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