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В Крыму возбудили дело о задолженности по зарплате на винзаводе

Сумма долга составляет 2,9 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Руководство симферопольского винодельческого предприятия "Дионис" ЛТД" полгода выплачивало зарплату сотрудникам не в полном объеме, из-за чего образовалась задолженность в размере 2,9 млн рублей. По факту задолженности возбуждено уголовное дело сообщила журналистам пресс-служба прокуратуры Крыма.

"Последние полгода на предприятии заработная плата выплачивалась не в полном объеме, в результате чего образовалась задолженность перед 60 работниками на сумму 2,9 млн рублей. При этом имевшиеся денежные средства руководством расходовались на иные нужды", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что уголовное дело (часть 2 статьи 145 УК РФ) возбуждено по материалам прокурорской проверки. После требований прокуратуры ликвидировать задолженность почти половину долга (1,2 млн рублей) сотрудникам выплатили.

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