Около 30 человек были задержаны в КБР в 2018 году за экстремизм и терроризм

НАЛЬЧИК, 7 марта. /ТАСС/. Около 30 человек были задержаны в Кабардино-Балкарии в 2018 году за преступления экстремистского и террористического характера. Об этом рассказал глава МВД по Кабардино-Балкарии Игорь Ромашкин в ходе выступления в парламенте региона о результатах деятельности ведомства.

"Было раскрыто восемь преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности - все это относится к предыдущим годам, в период с 2010 по 2015 год. Сумма финансирования составила свыше 1 млн 200 тыс. рублей. За преступления экстремистского и террористического характера, совершенные в прошлые годы, было задержано 29 лиц. За текущий год при оказании вооруженного сопротивления были нейтрализованы трое членов религиозно-экстремистской группировки", - сказал он.

По словам главы МВД региона, за прошлый год сотрудниками внутренних дел выявлено порядка 300 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. "Обнаружено и изъято более 177 огнестрельного оружия, свыше 5 тысяч единиц боеприпасов, около 3 кг взрывчатых веществ и одно СВУ" - рассказал он.

Министр подчеркнул, что приоритетное внимание уделялось качеству раскрытия преступлений. Всего в прошлом году было раскрыто более 4,5 тыс. преступлений, отметил он. "В числе субъектов СКФО республика в тройке лучших по темпам раскрытия преступлений", - добавил Ромашкин.