Бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина приговорили к 10 годам колонии

ТАСС, 7 марта. Нижегородский районный суд приговорил бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, обвиняемого в получении взятки и соучастии в похищении человека, к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 460 млн рублей, следует из приговора, оглашенного в суде в четверг.

"Путем частичного сложения наказаний установить окончательный срок лишения свободы в виде 10 лет колонии строгого режима и назначить штраф в 15-кратном размере взятки - 460,8 млн рублей", - отмечается в приговоре.

Сорокина задержали в декабре 2017 года, предъявив ему обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), превышении должностных полномочий (пункты "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ) и соучастии в похищении человека (пункты "а", "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Прокурор просил назначить Сорокину 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 460,8 млн рублей.

В 2005-2010 годах Сорокин был депутатом гордумы Нижнего Новгорода, с 2010 по 2015 год - главой города; в 2016 году избран в Законодательное собрание Нижегородской области, в марте 2018 года сложил полномочия депутата.