Против жителя Ингушетии возбуждено дело об участии в террористической организации

МАГАС, 7 марта. /ТАСС/. Следовали в Ингушетии завели уголовное дело в отношении 32-летнего жителя республики, он подозревается в участии деятельности террористической организации. Об это говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК РФ по Ингушетии.

"По данным следствия, в июне 2016 года подозреваемый убыл на территорию Сирии, где добровольно вступил в вооруженную организацию, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической. Находясь в рядах данной организации, он выполняет функции рядового боевика. Следственным отделом по Назрани СУ СК РФ по Ингушетии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что мер к добровольному прекращению своего участия на территории иностранного государства в международной террористической организации подозреваемый не принял.

Уголовное дело возбуждено по материалам совместной проверки, проведенной МВД и УФСБ России по Ингушетии.