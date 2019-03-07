СМИ: пассажиров эвакуировали из здания аэропорта Ниццы из-за утечки газа

ПАРИЖ, 7 марта. /ТАСС/. Утечка газа на территории аэропорта Ниццы стала причиной эвакуации части пассажиров из терминала. Об этом сообщает в четверг газета Nice-Matin.

По ее данным, утечка произошла в грузовой зоне аэропорта. Тем не менее, было принято решение провести эвакуацию в качестве меры предосторожности.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб воздушной гавани, чтобы определить источник утечки. Издание отмечает, что к полудню (14:00 мск) инцидент был исчерпан, не уточняя при этом, что удалось выяснить по итогам проверки.

"Это никак не сказалось на функционировании остальной части аэропорта и не несет никакой угрозы здоровью", - заявил официальный представитель аэропорта