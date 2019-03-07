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В Дагестане возбудили уголовное дело после отравления в детском саду более 20 детей

Сельский детсад закрыли на пять дней после госпитализации 22 детей и двух взрослых

МАХАЧКАЛА, 7 марта. /ТАСС/. Следователи СУ СК возбудили уголовное дело по факту отравления более 20 воспитанников детского сада в Дагестане, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе республиканского СК.

По предварительным данным следствия, 6 марта в селе Советском Магарамкентского района Дагестана 22 ребенка детского сада после приема пищи почувствовали недомогание. Всем им предварительно была диагностирована пищевая токсикоинфекция.

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"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет") по факту пищевого отравления воспитанников детского сада. В ходе осмотра места происшествия в пищеблоке воспитательного учреждения изъяты предметы посуды, продукты", - сообщили в СК.

Как сообщал ранее ТАСС, детский сад в селе Советском Магарамкентского района Дагестана закрыт на пять дней после госпитализации с отравлением 22 детей и двух взрослых.

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