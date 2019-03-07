В Дагестане возбудили уголовное дело после отравления в детском саду более 20 детей

МАХАЧКАЛА, 7 марта. /ТАСС/. Следователи СУ СК возбудили уголовное дело по факту отравления более 20 воспитанников детского сада в Дагестане, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе республиканского СК.
По предварительным данным следствия, 6 марта в селе Советском Магарамкентского района Дагестана 22 ребенка детского сада после приема пищи почувствовали недомогание. Всем им предварительно была диагностирована пищевая токсикоинфекция.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет") по факту пищевого отравления воспитанников детского сада. В ходе осмотра места происшествия в пищеблоке воспитательного учреждения изъяты предметы посуды, продукты", - сообщили в СК.
Как сообщал ранее ТАСС, детский сад в селе Советском Магарамкентского района Дагестана закрыт на пять дней после госпитализации с отравлением 22 детей и двух взрослых.